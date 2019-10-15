Россиянка Богачева возвращается из Белоруссии домой

Домой с мужем и ребенком возвращается задержанная в Минске россиянка Анна Богачева. Они спешат перебраться в безопасное место, пояснил член Общественной палаты России Александр Малькевич. Богачева была задержана в Белоруссии Интерполом по запросу Вашингтона в рамках "дела о вмешательстве в президентские выборы" 2016 года в США.

Россиянка была задержана в гостинице в Минске, напоминает "Интерфакс". С Анной Богачевой были муж и маленький ребенок. Семья задержанной женщины ехала отдыхать. О задержании россиянки было проинформировано российское посольство в Минске.

Официальный представитель Генпрокуратура Белоруссии Дмитрий Брылев подчеркнул, что ведомство не усмотрело достаточных оснований для удержания Анны Богачевой на территории республики для выдачи. Более того, белорусская Генпрокуратура поставила вопрос о прекращении международного розыска россиянки Анны Богачевой на территории страны.

Анна Богачева – сотрудница Фонда защиты национальных ценностей. США ввели против 17 сотрудников "Агентства интернет-исследований" в марте 2018 года санкции по подозрению в попытке их вмешательства в американские президентские выборы. Директор Фонда защиты нацценностей Александр Малькевич в ноябре 2018 года был задержан в США в связи с подозрением в попытках повлиять на выборы. Еще двое сотрудников фонда задерживались в Ливии.