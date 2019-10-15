Жилая многоэтажка сложилась на северо-востоке Бразилии

Семиэтажный жилой дом рухнул во вторник утром в бразильском городе Форталеза на северо-востоке страны, сообщает Jornaldebrasilia.com.br. Очевидцы сняли на видео последствия ЧП.

О причинах произошедшего ничего не сообщается, как и о жертвах и пострадавших. Обрушившееся здание располагалось в квартале Дионисиу-Торреш — одном из фешенебельных городских районов.

На месте работают спасатели, которые ищут людей под завалами.