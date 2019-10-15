Проекты на земле и в космосе: Путин и принц ОАЭ скрепили договора подарками

Объединенные Арабские Эмираты будут вкладывать деньги в российские нацпроекты. Это одно из соглашений, заключенных 15 октября в рамках визита Владимира Путина в Абу-Даби. Встречали президента в лучших традициях восточного гостеприимства. Это наглядная иллюстрация того, что за последние годы Россия завоевала в арабском мире статус страны, к которой нужно прислушиваться и с которой надежно вести бизнес. Только за день визита контрактов подписано почти на полтора миллиарда долларов.

То, что наследный принц приехал встречать российского президента в аэропорт прямо к трапу — это, конечно, знак особых отношений. И российский триколор в небе над залитой солнцем столицей — дань уважения надежному партнеру.

В эти дни эмират Абу-Даби вообще окрасился в цвета российского флага. Даже полицейские автомобили сопровождения принимающая сторона раскрасила в привычные россиянам цвета. Аббревиатура "ДПС" на капоте, синяя полоса и надпись "полиция" по борту. Они так и вели кортеж Владимира Путина через весь город до самой резиденции.

Это уже одиннадцатая встреча Владимира Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна. И сколько сделали они оба для развития двусторонних отношений, не делал, наверное, никто до них. Товарооборот стабильно растет. Сейчас уже почти миллиард семьсот миллионов. По многим направлениям Россия и Эмираты действуют синхронно, согласовывая позиции, прежде всего в формате ОПЕК.

"Дорогой брат, дорогой друг. Рад видеть вас спустя год с момента нашей последней встречи в Москве. Считаю Россию своим вторым домом. И хочу подтвердить, что для ОАЭ братские, дружеские и стратегические отношения с Россией являются приоритетом", — отметил наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Даже за то короткое время, которое было связано с передвижением из аэропорта сюда, в официальную резиденцию, из окна автомобиля уже видно, как быстро развивается ваша страна и как внешне она выглядит все лучше и лучше. По оценкам российского Центробанка, наши туристы потратили в Эмиратах более 1,3 миллиарда долларов. Расширению контактов между гражданами наших двух стран призвана способствовать и взаимная отмена визовых требований. Будем и дальше двигаться по этому направлению. На новый уровень вышло и сотрудничество по освоению космоса. Еще раз хочу поздравить вас с успешным полетом первого эмиратского космонавта на Международную космическую станцию", — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Полет в космос, о котором говорит Путин, это еще одна высота, на которую замахнулись Эмираты. И тоже успех!

Памятник первому в Эмиратах космонавту. Хазза Аль-Мансури только 3 октября вернулся из экспедиции на МКС, а на родине ему уже памятник поставили на одной из главных улиц столицы.

Сегодня Путина лично познакомили с членами отряда космонавтов. Аль-Мансури летал на орбиту на российском "Союзе", чья надежность доказана сотнями успешных стартов.

У Эмиратов теперь своя космическая программа. В планах — запуск автономного зонда на Марс. А ведь еще совсем недавно здесь все было по-другому.

Крепость Каср аль-Хосн. Построена в 1790 году для защиты источника питьевой воды. Именно такой была архитектура в Эмиратах до 1971 года, когда здесь нашли нефть. С тех пор, за почти полвека, Абу-Даби сильно изменился.

Экономическое чудо основано на мощном углеводородном фундаменте. По разведанным запасам нефти Эмираты занимают шестое место в мире. Но нефтедобыча приносит лишь треть доходов. Остальное — туризм и инвестиции. Суверенные эмиратские фонды участвуют в крупнейших проектах на территории России. Самые разные отрасли — здравоохранение, транспорт, энергетика. Путин и Аль Нахайян отдельно встречались и с представителями деловых кругов России и Эмиратов. С российской стороны сотрудничество координирует Фонд прямых инвестиций.

"Сегодня заключены новые сделки. Речь идет о проектах на сумму порядка 1,4 миллиарда долларов. Они охватывают самые разные отрасли", — добавил президент России.

"Мы будем фокусировать наших коллег на финансирование в национальные проекты России. И будем, безусловно, сотрудничать в сфере искусственного интеллекта", — заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Соглашение скрепили подарками. Российская сторонка подарила хозяевам, признанным охотникам и ценителям хищных птиц, белого кречета.

Эмираты подарили макет своего дворца. И целая серия совместных фото: с детьми, которые его приветствовали, и с командой дзюдоистов. Спортсмены подарили президенту комплект формы и черный пояс.