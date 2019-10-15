Жители американского Майами против проведения гонок "Формулы-1"

Проведение Гран-при США в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" под угрозой. Многочисленные акции протеста против проведения турнира на автодроме в районе арены "Хард Рок Стэдиум" прошли в Майами. Дело в том, что место предполагаемого проведения гонок окружено жилыми домами.

В связи с этим, сообщает 7News, протестующие полагают, что заезды лучших болидов мирового первенства приведет к нарушению экологии района и шумовому загрязнению. Ранее организаторы "Формулы-1" планировали провести гонки в деловом центре Майами, однако этот вариант был отвергнут местными властями. Теперь против согласовании заездов в Майами-Гарденс восстали простые жители района.