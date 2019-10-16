Джо Байден уверен в непричастности своей семьи к коррупционному скандалу на Украине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден не усматривает наличие конфликта интересов между его работой на государственной службе и включением его сына Хантера в состав правления газодобывающей компании "Бурисма" на Украине. Об этом Байден-старший заявил во вторник во время очередных общенациональных теледебатов претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года в городе Вестервилль, штат Огайо.

"Мой сын не совершал ничего предосудительного. Я не совершал ничего предосудительного. Мой сын давал сегодня интервью и отвечает сам за свои поступки", — заверил Байден, отвечая на вопрос, нормально ли, если сын вице-президента США занимается крупным бизнесом в другой стране. "Не было никакого конфликта интересов. Мой сын самостоятельно принял решение [работать на Украине], я горжусь выбором, который он сделал", — добавил бывший вице-президент.

Хантер Байден во вторник в интервью телекомпании АВС заявил, что не занимался противоправной деятельностью на Украине. При этом Байден-младший допустил, что его фамилия сыграла роль при включении его в состав правления Burisma, отмечает телеканал "Россия 24".

В США недавно разгорелся крупный скандал, когда выяснилось, что Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского расследовать деятельность Хантера Байдена на Украине. Пообещав за это денег Киеву. Все это едва не привело к импичменту президента США.