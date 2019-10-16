Полиция Оренбурга предотвратила контрабанду среднеазиатскими черепашками

Четыре тысячи черепах спасли в Оренбургском районе. Их обнаружили в гараже — сложенными и расфасованными.

Среднеазиатские сухопутные рептилии в основном обитают в Казахстане. В России они занесены в Красную книгу. Одну такую черепашку в зоомагазине можно купить за несколько тысяч, а контрабандисты таким образом могли разбогатеть более чем на 10 миллионов рублей.

Сейчас черепах поселили в здании ветеринарного факультета аграрного госуниверситета Оренбурга. Потом их выпустят на волю в казахстанских степях – в естественную среду обитания.

Сотрудники полиции смогли задержать подозреваемых. Это житель Оренбурга и гражданка государства Средней Азии, отмечает телеканал "Россия 24".

"Судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.