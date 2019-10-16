Шотландия и Северная Ирландия предъявили Лондону свои претензии по Брекзиту

Политики Северной Ирландии сообщили, что разногласия по Брекзиту еще остаются. Оценку высказали после публикации "Гардиан", якобы уже в среду может появиться в печати текст соглашения с Евросоюзом.

Лидер демократической Юнионистской партии Северной Ирландии накануне встретилась с премьером Великобритании, итог беседы — "требуется дальнейшая работа".

Одно из главных противоречий Брекзита — это тема границы между двумя Ирландиями. Северной, которая входит в королевство, и самостоятельной Республикой Ирландия, которая остаётся в ЕС.

По данным "Гардиан", Лондон пойдёт на уступки по механизму таможенного контроля у острова Ирландия.

Новости в связи с приближением дедлайна по Брекзиту пришли также из Шотландии, которая ранее высказалась против выхода из ЕС. Она хочет независимости, отмечает телеканал "Россия 24". Её правительство сообщило, что запросит у Лондона разрешение на второй референдум, и сделает это до конца года с тем, чтобы само голосование прошло в 2020 году.