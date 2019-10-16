Екатерина. Самозванцы

Новости В мире

Все видео этой рубрики
16 октября 201905:53

Демократы США провели очередные дебаты кандидатов на высший пост государства

Демократы США провели очередные дебаты кандидатов на высший пост государства

В США состоялись теледебаты, в которых участвовали лидеры предвыборной гонки от Демократической партии. Они выступили за импичмент действующего президента Трампа.

Сенатор Берни Сандерс не поскупился на оскорбления в его адрес: назвал Дональда Трампа самым коррумпированным президентом в истории страны и заявил, что нынешний глава Белого дома использует свой пост для личного обогащения.

Также демократы заявили, что политика Трампа подорвала доверие других стран к США. В частности – из-за решения о выводе американских войск из Сирии. Сегодняшние теледебаты в штате Огайо, в которых приняли участие 12 человек, уже четвертые в ходе гонки перед выборами 2020-го года.

По данным соцопросов, наивысшие шансы на выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии имеют сенаторы Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Джо Байден, отмечает телеканал "Россия 24".

Сейчас

05:16

В США тушат крупный пожар на нефтебазе

03:52

Миротворческая миссия ООН на Гаити завершена

03:17

Обрушение здания в Бразилии: поиски людей продолжаются

01:57

ВВС США совершили демонстративный пролет над турецкими войсками

01:02

В Каталонии во время протестов пострадали десятки манифестантов

23:20

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

19:41

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Проекты на земле и в космосе: Путин и принц ОАЭ скрепили договоры подарками

Проекты на земле и в космосе: Путин и принц ОАЭ скрепили договоры подарками

9 часов назад
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

7 часов назад
"Убить решил изначально": таксист показал, как прятал тело екатеринбурженки

"Убить решил изначально": таксист показал, как прятал тело екатеринбурженки

8 часов назад

Трансляции

10:00

XVIII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:00

Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В Каталонии во время протестов пострадали десятки манифестантов

В Каталонии во время протестов пострадали десятки манифестантов

5 часов назад
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку

10 часов назад
Ситуация в Сирии: Шойгу обсудил с главой Пентагона вывод американских войск

Ситуация в Сирии: Шойгу обсудил с главой Пентагона вывод американских войск

6 часов назад
Первый человек в открытом космосе: Алексея Леонова похоронили с особыми почестями

Первый человек в открытом космосе: Алексея Леонова похоронили с особыми почестями

12 часов назад
В США тушат крупный пожар на нефтебазе

В США тушат крупный пожар на нефтебазе

1 час назад
Обрушение здания в Бразилии: поиски людей продолжаются

Обрушение здания в Бразилии: поиски людей продолжаются

3 часа назад
Топ-10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах

Топ-10 самых дорогих автомобилей, проданных на аукционах

18 часов назад
Секретарь Совета Безопасности России встретился с руководством Кубы

Секретарь Совета Безопасности России встретился с руководством Кубы

1 час назад
ВВС США совершили демонстративный пролет над турецкими войсками

ВВС США совершили демонстративный пролет над турецкими войсками

4 часа назад
На Крымском валу открылась выставка работ Поленова

На Крымском валу открылась выставка работ Поленова

5 часов назад
В Кировской области разгорается скандал вокруг дела "пьяного мальчика"

В Кировской области разгорается скандал вокруг дела "пьяного мальчика"

7 часов назад
Станислав Черчесов: матч с Бельгией станет "лакмусовой бумажкой"

Станислав Черчесов: матч с Бельгией станет "лакмусовой бумажкой"

2 часа назад
Родные Заворотнюк подтвердили ее болезнь, но призвали не верить вбросам

Родные Заворотнюк подтвердили ее болезнь, но призвали не верить вбросам

17 часов назад
Антология прозы и поэзии: мир увидит литературу Казахстана через призму русского языка

Антология прозы и поэзии: мир увидит литературу Казахстана через призму русского языка

14 часов назад
"Екатерина. Самозванцы": новый сериал уже завоевал крупнейший телерынок мира

"Екатерина. Самозванцы": новый сериал уже завоевал крупнейший телерынок мира

18 часов назад
Хватит врать! Медведев рассказал, как будет наказывать за манипуляции со статистикой

Хватит врать! Медведев рассказал, как будет наказывать за манипуляции со статистикой

20 часов назад
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Тридцатый Кубок Кремля начался без Медведева

Тридцатый Кубок Кремля начался без Медведева

5 часов назад
Южнокорейские пограничники приняли российских туристок за проституток

Южнокорейские пограничники приняли российских туристок за проституток

7 часов назад
Россия и Сирия обеспечивают безопасный вывод иностранных военнослужащих

Россия и Сирия обеспечивают безопасный вывод иностранных военнослужащих

7 часов назад
В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома

8 часов назад
Минюст попросил суд ликвидировать движение "За права человека"

Минюст попросил суд ликвидировать движение "За права человека"

9 часов назад
"Мы сами сделали этого монстра": CNN объявил Трампу вендетту

"Мы сами сделали этого монстра": CNN объявил Трампу вендетту

9 часов назад
Pixel 4 и 4 XL: флагманы Google с распознаванием жестов рук

Pixel 4 и 4 XL: флагманы Google с распознаванием жестов рук

11 часов назад
Формула Штайнмайера: новая дата разведения сил в Донбассе так и не назначена

Формула Штайнмайера: новая дата разведения сил в Донбассе так и не назначена

11 часов назад
Вьетнам срывает прокат мультфильма "Эверест"

Вьетнам срывает прокат мультфильма "Эверест"

11 часов назад
В московской коррекционной школе учитель избивала детей

В московской коррекционной школе учитель избивала детей

11 часов назад
В США продают дом, где покончил с собой Курт Кобейн

В США продают дом, где покончил с собой Курт Кобейн

11 часов назад
Бумажные издательства попросили помощи у полиции в борьбе с интернет-пиратами

Бумажные издательства попросили помощи у полиции в борьбе с интернет-пиратами

12 часов назад
Робот-чемодан Gita проследует за хозяином куда угодно

Робот-чемодан Gita проследует за хозяином куда угодно

12 часов назад
ABC вслед за CNN: Трамп поймал на фейк-ньюс очередной телеканал

ABC вслед за CNN: Трамп поймал на фейк-ньюс очередной телеканал

13 часов назад
Лицо супермодели Беллы Хадид признали самым идеальным в мире

Лицо супермодели Беллы Хадид признали самым идеальным в мире

13 часов назад
В России вынесли первый штраф за распространение фейковых новостей

В России вынесли первый штраф за распространение фейковых новостей

14 часов назад
Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого убийства в Красноярске

Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого убийства в Красноярске

15 часов назад
Леонид Кулагин признался, что после роли в сериале ему писали, как детективу

Леонид Кулагин признался, что после роли в сериале ему писали, как детективу

15 часов назад
В России будут продавать полноприводного премиум-"китайца" Exeed TXL

В России будут продавать полноприводного премиум-"китайца" Exeed TXL

16 часов назад
Стресс во время беременности влияет на пол ребёнка и развитие его мозга

Стресс во время беременности влияет на пол ребёнка и развитие его мозга

17 часов назад
Баста: цель ФК СКА – грамотная селекция и воспитание собственных футболистов

Баста: цель ФК СКА – грамотная селекция и воспитание собственных футболистов

17 часов назад
Финальный трейлер "Холодного Сердца 2": Эльза с распущенными волосами и шутки Олафа

Финальный трейлер "Холодного Сердца 2": Эльза с распущенными волосами и шутки Олафа

17 часов назад
Blizzard отменила мероприятие, приуроченное к выходу Overwatch на Switch

Blizzard отменила мероприятие, приуроченное к выходу Overwatch на Switch

17 часов назад
Почти моментально: фастфуд приводит к снижению уровня тестостерона

Почти моментально: фастфуд приводит к снижению уровня тестостерона

18 часов назад
Шеф-стилист BMW объяснил, зачем нужны гигантские "ноздри". Они приносят деньги!

Шеф-стилист BMW объяснил, зачем нужны гигантские "ноздри". Они приносят деньги!

18 часов назад
Грета наша? Россию заподозрили в финансировании климатических акций

Грета наша? Россию заподозрили в финансировании климатических акций

18 часов назад
DJ Smash пошел на мировую с обидчиками и простил им 2 миллиона

DJ Smash пошел на мировую с обидчиками и простил им 2 миллиона

18 часов назад
В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

19 часов назад
Вчерашние макароны могут убить

Вчерашние макароны могут убить

19 часов назад
Клещи или динозавры? Российские учёные выяснили, кто эволюционировал быстрее

Клещи или динозавры? Российские учёные выяснили, кто эволюционировал быстрее

20 часов назад
Счета за ЖКХ объединят в одну платежку

Счета за ЖКХ объединят в одну платежку

21 час назад
Самый крутой автомобильный цвет 2019 года: причем тут новый Айфон?

Самый крутой автомобильный цвет 2019 года: причем тут новый Айфон?

15.10.2019 01:08

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку