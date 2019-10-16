Геннадий Кузьмин: в ООН поддержали Россию в визовом конфликте с США

Заместитель генерального секретаря ООН поддержал позицию России в вопросе о нарушении Соединенными Штатами визовых обязательств. Об этом заявил зампостпреда нашей страны при ООН Геннадий Кузьмин – после заседания комитета по отношениям со страной пребывания организации. По его словам, большинство государств согласились с тем, что требования Москвы справедливы.

Россия предложила перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в другое место – после того, как США не выдали визы восемнадцати нашим делегатам с момента начала 74-й сессии Генассамблеи. В ООН предложили рассмотреть вопрос в арбитражном суде. Россия эту инициативу поддерживает, отмечает телеканал "Россия 24".