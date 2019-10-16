Сибирские ученые разработали новую технологию по опреснению воды

Ученые Сибирского федерального университета создали технологию опреснения воды за счет кавитации. При этом процессе в потоке жидкости образуются и затем схлопываются пузырьки, и в воде возникают полости, содержащие разреженный пар, передает ГТРК "Красноярск" со ссылкой на пресс-службу СФУ. Для этих целей техники вуза разработали новую установку, которая избавляет при этом от необходимости применения каких-либо добавок.

В момент опреснения при помощи спецоборудования внутри водного потока создается полость, похожая на мыльный пузырь. С его внутренней поверхности испаряются молекулы воды. В итоге содержащаяся в воде соль уходит вместе с потоком обработанной жидкости. При использовании такой технологии можно добиться снижения стоимости опреснения одного кубического метра воды в десять раз. В тестовом режиме она уже начала применяться на предприятии Нижнего Новгорода.