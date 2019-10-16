В Сочи будет построена новая арена для керлинга

В Олимпийском парке Сочи построят новую арену для керлинга. Об этом сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на главу российской Федерации керлинга Дмитрия Свищева. Известно, что новая площадка появится рядом с ареной "Ледяной куб". Однако вместительность объекта будет меньше.

Напомним, в 2020 году "Ледяной куб", принимавший Олимпийские игры 2014 года, перепрофилируют в центр единоборств. Решение об этом было принято во время визита президента в Сочи.

"Руководство государства многократно отмечало важность сохранения олимпийского наследия. Со своей стороны мы полностью поддерживаем эту политику. Наша основная задача — развивать в керлинг на территории региона. Мы несем определенную ответственность за ребят, которые занимаются этим видом спорта", — заявил Дмитрий Свищев.