В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

В Москве задержана школьная учительница коррекционной школы, которую подозревают в жестоком обращении с учеником, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После заявления, с которым обратилась мама 11-летнего мальчика, в отношении этой учительницы было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, как сообщили в прокуратуре Москвы, выявлен еще один факт избиения учителем воспитанника коррекционной школы. В ведомстве отметили, что материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из московских школ, которая также считается центром развития и коррекции, учитель применяла к ученикам физическую силу, поскольку считала, что они плохо учатся. Разоблачить ее помог частный детектив.

Директор школы Ирина Колобаева сообщила ТАСС, что администрация учебного заведения провела служебное расследование, по итогам которого эта учительница была уволена.

Московские следователи также проводят проверку фактов, которые были зафиксированы на видео, появившемся в соцсетях и СМИ.