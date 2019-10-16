Марш на Барселону: к городу двинулись пять каталонских колонн

На Барселону двигаются колонны сторонников независимости Каталонии. Они намерены принять участие во всеобщей забастовке.

"Марш за свободу" проходит по инициативе общественных организаций Каталонская национальная ассамблея и Omnium Cultural, чьи лидеры Жорди Санчес и Жорди Куишар осуждены за причастность к проведению незаконного референдума о независимости два года назад.



Как сообщает РИА Новости, всего к каталонской столице идут пять колонн – из Жироны, Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны. Только в жиронской колонне идут не менее 10 тысяч человек.

За три дня им предстоит пройти около ста километров. По словам организаторов, цель марша – массовый и ненасильственный ответ на приговор. На марш их вдохновил "Соляной поход" Махатмы Ганди в 1930 году и "Марш на Вашингтон" Мартина Лютера Кинга в 1963 году.

Акции протеста в Барселоне начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, пострадал 131 протестующий и около 70 полицейских. В центре Барселоне радикалы строили баррикады и поджигали их, блокировали дороги и железнодорожное сообщение. Студенты начали трехдневную забастовку. Столкновения также произошли в Таррагоне, Лериде и Жироне.