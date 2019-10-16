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16 октября 201913:22

Криштиану Роналду – лидер Instagram по заработку на рекламе

EPA

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лидером по заработкам в Instagram за 2018 год. Согласно исследованию Buzz Bingo, за 12 месяцев звездный португалец заработал на рекламе в социальной сети 44,1 миллиона долларов.

Такую сумму Роналду заработал за публикацию 49 рекламных постов, сообщает Спортс.Ru. Вторйо место в рейтинге занял форвард "Барселоны" Лионель Месси, заработавший 21,2 миллиона евро за 36 записей. Тройку замыкает американская модель Кендалл Дженнер (14,4 миллиона).

Также в Топ-6 рейтинга вошли англичанин Дэвид Бекхэм, чей заработок в Instagram составляет порядка десяти миллионов евро, и бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар. В 2018 году он обогатился на 6,5 миллиона евро.

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