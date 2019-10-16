Спустя месяц после взрыва в центре вирусологии "Вектор" СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уже сообщалось, взрыв и пожар в ведущем научном институте страны произошел 16 сентября во время ремонта. Подрядчик — ООО "СМУ 8 Групп" — проводил работы и нарушил правила техники безопасности.

Расследование обстоятельств произошедшего и необходимые для уточнения причин происшествия следственные действия продолжаются, рассказали следователи. Нарушение правил безопасности привели к нанесению тяжкого вреда здоровью человека. Серьезно пострадал один из сотрудников центра — отделочник. С многочисленными ожогами он был госпитализирован.

"Вектор" является уникальной лабораторией, где хранятся штаммы разнооборазных вирусов и микроорганизмы. Ученые института разработали вакцины против кори, лихорадки Эбола, гепатита А и других инфекций. Продолжаются изыскания в области разработки противоракового препарата. В центре сейчас трудятся более 1500 человек.