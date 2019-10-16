"Вывернули женские органы наизнанку": россиянка умерла после родов по вине врача

В одной из больниц Нижних Серег Свердловской области произошел трагический инцидент. После родов умерла 22-летняя местная жительница. Причиной смерти стала ошибка акушера-гинеколога.

Алиса Тепикина умерла в конце февраля 2019 года в родильном отделении. Сами роды прошли нормально, у девушки родилась дочь. Осложнения начались в послеродовом периоде, когда началось отделение плаценты. Девушка впала в кому, у нее началось кровотечение. Врачи пытались спасти Алису, но не смогли — через два дня она умерла, не выходя из комы.

Родные пострадавшей были уверены, что девушка погибла из-за врачебной ошибки, поскольку случился выворот матки — женские органы были вывернуты наизнанку. Такое может произойти при грубом и неправильном ведении родов, например, когда врач резко пытается отделить плаценту.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, которое длилось больше полугода. Провели судебно-медицинскую экспертизу, которая установила — самопроизвольного выворота не было, он был насильственный, сообщает E1.RU. Судебные медики доказали, что к гибели Алисы привели неграмотные действия врача, который вел роды.

У 22-летней девушки было плотное прикрепление или приращение плаценты к стенке матки. Это можно назвать аномалией беременности, которая выявляется во время родов и отделяется вручную под наркозом. Эксперты заявили, что именно неконтролируемое и неправильное проведение потягиваний за пуповину привело к полному вывороту матки.

Медики районной больницы впоследствии рассказали родителям Алисы, что девушка кричала настолько сильно, что это слышали на всех этажах. Юрист Вадим Коротаев рассказал, акушер-гинеколог неверно приняла полный выворот матки за признаки отделения последа и продолжила тянуть, считая, что матка — это плацента.

При таком осложнении повреждаются другие внутренние органы, в их числе мочевой пузырь, кишечник, сосуды малого таза. По словам экспертов, единственный правильный метод лечения при вывороте матки — это быстрое вправление под анестезией.

Правильный диагноз Алисе смог поставить лишь спустя 4 часа 15 минут акушер бригады Центра медицины катастроф — она прилетела на вызов в Свердловскую область. До этого девушка была без помощи, поскольку врач не понимала, что происходит.

В результате неграмотных действий врача Алиса потеряла много крови, получила необратимый шок сложного генеза, остановку сердечной деятельности, что привело к ее смерти.

В настоящее время следствием предъявлено обвинение акушеру-гинекологу. Врач, в свою очередь, вины не признает.