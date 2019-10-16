В столкновении троллейбуса со столбом в Чебоксарах пострадали 19 человек

В Чебоксарах на проспекте Тракторостроителей в среду, 16 октября, троллейбус №1 врезался в столб. Удар был такой силы, что бетонная опора оказалась в салоне электротранспорта.

Пострадали, по информации министерства здравоохранения Чувашии, 19 человек, в том числе 6 детей. Было задействовано 9 бригад скорой помощи. О тяжести и характере полученных пассажирами травм не сообщается.

Официальные комментарии по поводу причины столкновения троллейбуса со столбом не поступали.