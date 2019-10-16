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16 октября 201916:13

"Так поступил бы любой русский мужик": менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге

фото: instagram.com/ANAR REIBAND

Менеджер группы Rammstein Анар Рейбранд оказался в центре скандала. В Санкт-Петербурге он ударил охранника пристани, посчитав, что тот вел себя неуважительно по отношению к нему.

Конфликт произошел в районе Адмиралтейской набережной после того, как импресарио выпустил компанию с прогулочного кораблика. По словам Анара, на пристани изначально не было никакого охранника. На турникете менеджер увидел "простенькую" цепочку, которую открыл, чтобы пропустить людей. В этот момент появился охранник, который начал орать.

Рейбранд пытался объяснить охраннику, что не знал про определенные правила порядка выхода пассажиров. В свою очередь мужчина начал оскорблять менеджера Rammstein, а также выражаться нецензурной бранью, после чего импресарио ударил охранника.

Анар Рейбранд объяснил свой поступок тем, что на его месте так же поступил бы любой российский человек, считающий себя мужиком. Менеджер ударил охранника потому, что никому не позволяет посылать себя, сообщает РЕН.

После инцидента менеджер немецкой группы позвонил владельцу корабля и рассказал о случившемся, попросив прощения. Рейбранд считает, что конфликт произошел по вине охранника, который не выполнил свои прямые обязанности и нагрубил пассажиру.

Ранее сообщалось, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть назойливому поклоннику, который не мог успокоиться после того, как исполнитель отказал ему в возможности сделать совместное селфи.

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