Экс-баскетболист сборной России признан виновным в хищении 44 млн рублей

Экс-баскетболист сборной России и бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани признан виновным в крупном мошенничестве. Об этом постановил Чертановский суд Москвы.

Домани вменяется хищение 44 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, следствие установило, что в 2014-2015 годах функционер вместе с президентом РФБ Юлией Аникеевой и главным бухгалтером Михаилом Кочаряном мошенническим путем присвоили себе 127 миллионов рублей.

Специально для этого составлялись подложные документы, согласно которым федерация проводила фуршеты, но на деле их не было, а также производила закупку сувенирной продукции и арендовала электронную технику для проведения матчей по завышенным ценам. При этом сотрудничество велось с фирмами, принадлежащими самим руководителям, либо их родственникам.

В результате Домани был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его задержание произошло в 2018 году в Черногории. Позже его экстрадировали в Россию. Свою вину он не признает. Аникеева была приговорена к 4,5 годам колонии общего режима, но позже она скрылась от следствия и также была объявлена в розыск. Кочарян умер в 2016 году. В его отношении производство прекращено. Елена Силина – бухгалтер, являющаяся еще одной фигуранткой дела, получила 3,5 года колонии за пособничество.

Напомним, что Домани в составе сборной России дважды завоевывал серебро чемпионатов мира. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны в составе московского ЦСКА, был капитаном команды. Профессиональную карьеру завершил в 2012 году.