Теннис. Блинкова – во втором круге турнира в Люксембурге

Российская теннисистка Анна Блинкова с победы стартовала на турнире в Люксембурге. В матче первого круга 21-летняя россиянка в двух сетах обыграла американку Кори Гауфф, являющуюся 71-й ракеткой мира.

Блинкова за всю игру отдала четыре гейма и все – в первой партии, которая завершилась со счетом 6:4 в пользу Блинковой. А во втором сете посеянная под восьмым номером россиянка и вовсе не отдала 15-летней Гауфф ни одного гейма – 6:0. Матч продолжался 1 час.

За выход в четвертьфинал Блинкова сыграет против немки Татьяны Марии. Встреча состоится 17 октября.

Помимо Блинковой в Люксембурге выступает еще одна российская теннисистка Маргарита Гаспарян. Накануне она также одержала победу, но в матче второго круга, где она была сильнее румынки Моники Никулеску – 6:2, 7:5.

Примечательно, что за путевку в полуфинал Гаспарян поспорит как раз с победительницей пары Блинкова – Мария.