Украинский тупик: Зеленский перепутал войну в Донбассе с тишиной

После провала минских переговоров Киев выдвинул новые условия для мира на Донбассе — там потребовали распустить Луганскую и Донецкую народные республики. Такое оригинальное прочтение "формулы Штайнмайера" вполне объясняет безрезультативность минских переговоров. Сегодня, 16 октября, за вчерашний провал был вынужден оправдываться Зеленский. Оправдания больше предназначались внешней аудитории. Внутренняя, на Донбассе, слушала Зеленского с ужасом.

"На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина", — пока Владимир Зеленский в Латвии сообщал о наступлении долгожданной тишины в Донбассе, на том самом Донбассе интересовались: "у нас" — это у кого. Местная жительница рассказала, что обстрелы происходят часто: "Ребята, у нас война не прекращается".

Президент Украины при этом сегодня заявил, что отводить войска готов только на определенных условиях:

"Мы будем ждать семь дней тишины. Для нас признаком является ОБСЕ, которая должна сказать: "Да, семь дней не было выстрелов".

Не получится ли замкнутый круг, если орудия, способные осуществлять обстрелы, все это время будут оставаться на линии разграничения, президент не пояснил.

"Это свидетельство того, что официальная позиция Киева — заблокировать этот процесс и нет политической воли на установление мира со стороны президента Зеленского. К сожалению, огромному сожалению", — прокомментировал депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии "Опозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

На данный момент основное условие для мирного процесса — разведение войск в населенных пунктах Золотое и Петровское — до сих пор не выполнен. Киев при этом выдвигает новые условия, требуя теперь еще и распустить ДНР и ЛНР. В республиках ответили в том же духе.

"Минские соглашения могут быть выполнены только при условии роспуска всех властных структур Украины и демонтажа ее больной государственности. Украинское государство должно быть ликвидировано как нелегитимное, поскольку оно создано в результате государственного переворота и внешнего вмешательства 2014 года", — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Несмотря на то, что Киев продолжает выдвигать новые условия, чтобы начать хотя бы обсуждать особый статус Донбаса, Харьковский городской совет поддержал "формулу Штайнмайера". Она, в свою очередь, предусматривает самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после проведения там выборов.

В этот момент на улицах Харькова собирались люди. И хотя большая часть — местные предприниматели, которые выступали против сноса торговых точек, журналисты телеканалы "Прямой", принадлежащего Порошенко, в репортаже заявляли, что люди возмущены тем, что Харьков соглашается на "формулу Штайнмайера".

Означает ли новое поведение Киева полную заморозку мирного процесса, будет понятно в ближайшее время. Одним из ключевых условий для новой встречи в нормандском формате является разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе.