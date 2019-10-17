Макрон рассчитывает на проведение саммита "нормандской четверки" в ближайшие недели

Франция рассчитывает, что саммит "нормандской четверки" состоится в ближайшие недели. Об этом заявил Эммануэль Макрон после переговоров с Ангелой Меркель.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем беседы, сообщает телеканал "Россия 24". Обе страны рассчитывают на прогресс в реализации Минских соглашений.