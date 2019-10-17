Юрген Клинсманн возглавил сборную Эквадора

Новый тренером сборной Эквадора назначен Юрген Клинсманн. Немецкий специалист заменит колумбийца Эрнана Дарио Гомеса, отправленного в отставку несколькими днями раньше.

В субботу сборная Эквадора крупно проиграла аргентинцам в товарищеском матчем 1:6. Эта встреча стала последней для Эрнана Дарио Гомеса на посту тренера эквадорской команды. Ранее эквадорцы неудачно выступили на Кубке Америки, последнее место в групповом турнире.

На пост главного тренера претендовали испанец Фернандо Йерро и немец Юрген Клинсманн, но предпочтение было отдано германскому специалисту. Юрген Клинсманн – знаменитый в прошлом нападающий, чемпион мира 1990 и чемпион Европы 1996. В качестве главного тренера Клинсманн работал со сборной Германии и занял с ней третье место на чемпионате мира 2006. Также он тренировал мюнхенскую "Баварию" и сборную США. С 2016 года Клинсманн не тренировал ни одну из команд.