"Считали странной": девятиклассницу нашли мертвой в туалете новосибирской школы

В туалете новосибирской школы в четверг нашли тело старшеклассницы. Учителя пытались реанимировать девочку до приезда медиков, но безуспешно. На месте работают следователи, остальных учеников отпустили по домам.

ЧП произошло в школе №112. По данным одноклассника, 16-летняя девочка отпросилась с урока, а на перемене ее обнаружили в туалете со следами удушья. Другой ученик рассказал НГС, что девочка была новенькой в классе и её считали странной.

Сотрудники скорой были на месте уже через пять минут после вызова, но школьница к тому моменту была мертва.

Всех учащихся отпустили домой, на месте работают следователи. По предварительным данным, все указывает на то, что девятиклассница свела счеты с жизнью.