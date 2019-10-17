Минута молчания и памятный знак: Керчь вспоминает бойню в политехе

В Керчи сегодня вспоминают жертв трагедии в политехническом колледже, где год назад студент устроил стрельбу и взрыв. В память о погибших у входа в учебное заведение установлен мемориальный камень, передает ТАСС.

"Руководство Крыма делало все возможное, чтобы такая трагедия ни в одном учебном заведении, ни в одном населенном пункте больше не повторилась", — заявила в ходе траурной церемонии заместитель председателя Госсовета республики Алла Пономаренко. Она также поблагодарила всех студентов и преподавателей, которые в тот трагический день проявили высший уровень взаимовыручки, благородства и взаимопомощи.

"Мы должны жить, учится жить и никогда в жизни больше не допустить подобного", — отметила в свою очередь министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

После учащиеся, власти города, представители общественности и обычные горожане возложили цветы к памятному знаку.

Также в Керчи прошла общегородская минута молчания. Все развлекательные мероприятия отменены. В православных храмах и мусульманских мечетях в память о погибших прошли богослужения.

"Весь город находится в трауре по жертвам трагедии в колледже. Трагедия навсегда отпечаталась в сердцах людей", — рассказал РИА Новости заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа пришел в учебное заведение, начал стрелять, а потом взорвал бомбу. Погиб 21 человек, среди них 16 студентов и пять работников колледжа. Нападавший покончил с собой. Ранения получили более 70 человек.