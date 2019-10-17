Патриарх Кирилл призвал Синод ответить на признание украинских раскольников Грецией

На открытии заседания Священного Синода Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что признание раскольнической группировки на Украине другими поместными церквами может нарушить всеправославное единство, передает РИА Новости. Патриарх подчеркнул, что члены Синода должны будут дать ответное решение.

Как сообщалось, 12 октября Собор иерархов Элладской церкви признал право Константинопольского патриарха предоставлять автокефалию, в частности ПЦУ, созданной в декабре прошлого года при поддержке Константинопольского патриархата. До настоящего момента новая церковь Украины не была признана ни одной из поместных Православных церквей, за исключением Константинопольской.

Год назад, когда Константинопольский патриархат реабилитировал и признал лидеров украинского раскола, РПЦ разорвала отношения с Константинополем.