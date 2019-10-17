В Москве водитель Porsche на огромной скорости врезался в такси

Полиция расследует обстоятельства крупной аварии на юго-западе столицы — там автомобиль Porsche протаранил такси с пассажирами. Пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на пересечении проспекта Вернадского с улицей Лобачевского. По словам очевидцев, водитель элитной иномарки на бешеной скорости летел на красный свет. Обе машины получили серьезные повреждения. После столкновения водитель Porsche даже не попытался помочь пострадавшим. А на журналистов отреагировал следующим образом:

- Товарищи сотрудники, уберите вот этих демонов от меня, что они ко мне пристали.

Как выяснилось водителя иномарки привлекали к административной ответственности 645 раз за год. В аварии пострадали таксист и три его пассажирки — гражданки Словакии. В момент ДТП они возвращались с хоккейного матча. Две девушки до сих остаются в больнице.