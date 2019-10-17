Лондон и Брюссель заключили сделку по Brexit

Глава кабмина Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Лондон и Брюссель достигли "нового замечательного соглашения" о Brexit.

Об этом он написал премьер в своем Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl — Boris Johnson (@BorisJohnson) 17 октября 2019 г.

По словам Джонсона, британскому парламенту предстоит одобрить соглашение в эту субботу.

Также об успешном согласовании условий Brexit сообщил в Twitter председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal — we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 17 октября 2019 г.

"Там, где есть желание, есть сделка. Сделка у нас есть! Это справедливое и сбалансированное соглашение для ЕС и Великобритании, и оно свидетельствует о нашей приверженности поиску решений. Я рекомендую, чтобы Европейский совет одобрил эту сделку".

31 октября Великобритания должна выйти из ЕС, передает "Интерфакс".