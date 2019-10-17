Восьмая ракетка мира Бертенс вышла в 1/4 финала Кубка Кремля

На кортах московского спорткомплекса "Крылатское" стартовал четвертый игровой день престижного теннисного турнира "Кубок Кремля". В одном из матчей женской сетки соревнований восьмая ракетка мира Кики Бертенс добыла путевку в 1/4 финала.

Во встрече второго круга голландка, имеющая второй номер посева на турнире, в трех сетах обыграла Кайю Канепи из Эстонии. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Бертенс. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

За место в полуфинале Кубка Кремля представительница Нидерландов поборется либо с Анастасией Севастовой из Латвии, либо с француженкой Кристиной Младенович.