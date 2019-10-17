"Амур" обыграл "Северсталь" в КХЛ, продлив победную серию

В Хабаровске стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местный "Амур" на своем льду принимал гостей из "Северстали". Встреча, проходившая на "Платинум-Арене", завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

Автором единственной заброшенной шайбы стал чешский защитник "Амура" Михал Йордан, отличившийся на 35-й минуте матча. Благодаря этой победе хабаровчане продлили свою победную серию, доведя ее до трех матчей.

Теперь у "Амура" 17 очков и 9-е место в Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" же с 17-ю баллами располагается на 8-й строчке Запада.