"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

Подростки, сбежавшие из Белоруссии несколько месяцев назад, найдены живыми в Брянской области. В СМИ их уже успели прозвать "Ромео и Джульеттой", поскольку влюбленным несовершеннолетним не давали разрешения на отношения их близкие.

14-летняя Ангелина и 17-летний Илья сбежали из Новолукомля 23 июля. Подростки передвигались по Белоруссии на автобусе. По версии правоохранителей, страну они покинули пешком. Последний раз несовершеннолетних видели в Смоленске, затем они исчезли.

Близкие предполагали, что дети скрываются в заброшенных ломах и лесах. У 17-летнего Ильи уже имелся подобный опыт, поскольку он был сталкером. Кроме того, у юноши было около 30 тысяч рублей на карманные расходы, на которые, судя по всему, и жили подростки все это время.

На протяжении поисков следователи не исключали, что ребята могут быть мертвы. Даже было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Активист белорусского отряда "Надежда" Надежда Ганкович, принимавшая участие в поисках, рассказала "Комсомольской правде", что подростки все это время бегали по пустым дачам. Очевидцы позвонили в полицию и сообщили о местонахождении несовершеннолетних.

Сама история началась с того, что Ангелина приехала из Турции к своему отцу в Новолукомль. Там она встретилась с интернет-знакомым Ильей, который приехал из Самары. Влюбленные решили сбежать, поскольку отец девочки был против их отношений.

В настоящее время жизнь подростков вне опасности. Ангелину сегодня, 17 октября, должны уже передать домой. Что касается Ильи, активисты будут пытаться защитить его от уголовной ответственности.