Сумка-кирпич и полицейский диско-шлем: Бэнкси открыл интернет-магазин

Загадочный художник Бэнкси после недавнего открытия ночного магазина-музея решил создать онлайн-площадку, на которой можно приобрести созданные им товары. Многие позиции представлены в единичном экземпляре. Кроме того, купить понравившуюся вещь сможет не каждый. До 28 октября пока только можно заявить о желании совершить покупку. Каждый человек может приобрести только один товар, также нужно будет ответить на вопрос, после чего система случайным образом выберет победителя.

Об открытии интернет-магазина Бэнкси сообщил на своей странице в Instagram. Он называется Gross Domestic Product, что переводится как "внутренний валовой продукт". По словам художника, магазин продает "искусство, товары для дома и разочарование".

Представленные на сайте позиции выполнены в духе Бэнкси. Например, можно приобрести сумку-кирпич за 750 фунтов (около 61 тысячи рублей). В описании товара говорится, что это модный аксессуар, предназначенный для людей, которые не носят много, но, возможно, предпочтут ударить кого-либо по лицу.

Также можно приобрести полицейский шлем, выполненный в стилистике диско-шара. Он обойдется немного дешевле — стоимость составляет 500 фунтов (около 41 тысячи рублей). В описании товара говорится, что данное приспособление для домашних развлечений сделано из старого полицейского шлема, украшенного примерно 500 маленькими зеркалами.

На сайте также представлен бронежилет, стоимость которого составляет 850 фунтов (около 70 тысяч рублей). Отмечается, что индивидуальный аксессуар способен остановить пули 45 калибра, но не пригоден для машинной стирки. Товар представлен в одном размере.

В ассортименте много забавных товаров, в числе которых погремушка для детской кровати, сделанная из видеокамер, настенные часы с изображением крысы, а также деревянный набор для обучения счету, основные единицы которого — фигурки беженцев.

Все товары выполнены в художественной мастерской. Также Бэнкси просит воздержаться от покупок состоятельных коллекционеров.