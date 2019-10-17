Лиана Латипова, обвиняемая в краже 43 миллионов из банка Уфы, под домашним арестом

В Уфе отправили под домашний арест управляющую банком, обвиняемую в присвоении 43 млн рублей. Ранее сотрудница банка "Открытие в Уфе" Лиана Латипова находилась на свободе, теперь месяц и неделю она проведет под домашним арестом.

В пресс-службе МВД по республике сообщили, что следователи продолжают устанавливать потерпевших от противоправных действий сотрудников банка. Вкладчикам рекомендуют проверить состояние своего банковского счёта.

"Вести Уфа" напоминают, факты хищения крупных сумм были выявлены в ходе расследования дела о присвоении 6,5 миллионов кассиром банка "Открытие в Уфе" Лилией Азнабаевой. С января 2017 по июль этого года сообщницы неоднократно присваивали деньги из касс, а недостачи оформляли закрытием вкладов клиентов банка. Таким образом, были закрыты счета более 50 вкладчиков. Лилия Азнабаева сейчас также находится в СИЗО.