В возрасте 106 лет умерла старейшая голливудская актриса Джули Гибсон

В США на 107-м году ушла из жизни старейшая актриса Голливуда и певица Джули Гибсон, сообщает The Hollywood Reporter.

Она дебютировала в кинематографе еще в 1941 году, сыграв в фильме "Милая девушка".

За свою творческую карьеру Гибсон работала с такими режиссерами, как Орсон Уэллс, Престон Стерджес и Айда Лупино, снялась в фильмах "Идти своим путем", "Часы", "Улица тьмы" и других, а также выступала как певица.

Настоящее имя актрисы, родившейся 6 сентября 1913 года, — Камилла Сорей. В течение последних трех лет жизни она была прикована к постели и умерла во сне еще в начале октября, но прессе об этом стало известно только сейчас, передает РИА Новости.