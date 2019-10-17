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17 октября 201917:58

Кубок Кремля. 19-летний россиянин завершил выступления во втором круге

фото: gotennis.ru

Российский теннисист Ален Авидзба не смог пробиться в третий круг теннисного Кубка Кремля, проходящего в московском дворце спорта "Крылатское". В матче второго круга россиянин, имеющий 498-й номер мирового рейтинга, проиграл сербу Николе Милоевичу.

Авидзба навязал борьбу сербскому теннисисту в первом сете и уступил со счетом 5:7, но продолжить в том же духе ему не удалось. С "сухим" счетом 0:6 он проиграл второй сет, матч и завершил свою дебютный турнир серии ATP. Общая продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

Милоевич благодаря победе продолжает борьбу на Кубке Кремля. В четвертьфинале ему предстоит матч против победителя пары Андрей Рублев (Россия) – Егор Герасимов (Белоруссия).

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