Американским дипломатам, "перепутавшим" Архангельск с Северодвинском, подарят карту

МИД России готовит ноту США из-за поездки американских дипломатов в Северодвинск. Трех сотрудников посольства сняли с поезда на пути в город. Все бы ничего — визит вроде бы официальный, вот только ехать они должны были не в Северодвинск, а в Архангельск.

Такое непривычное для американского уха название – Ненокса. Маленькое село на востоке Онежского полуострова, где внезапно были обнаружены сразу трое американских военных дипломатов.

"Их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. Поскольку специального разрешения на пребывание там у них не было, а его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, американцам предложили той же электричкой отбыть назад", – сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Способ перемещения по российскому северу американские офицеры вообще выбрали весьма экстравагантный. Для начала, судя по всему, прибыли в Архангельск, для посещения которого и получили необходимое военному атташе иностранного государства разрешение в российском оборонном ведомстве.

"И военный атташе, и его сотрудники должны уведомить министерство обороны России. Это обязательно, потому что они аккредитованы при Минобороны как военные атташе. Ну, и естественно, в МИДе тоже", – говорит Сергей Орджоникидзе, в 2002 –2011 гг. –заместитель Генерального секретаря ООН.

Только вот в Архангельске у американских военных атташе, видимо, что-то пошло не так. Поскольку они взяли в аренду автомобиль, конечно, не с дипломатическими, а с обычными российскими номерами и поехали в Северодвинск. Там пересели на электричку. Через час вышли на платформе в Неноксе, где их уже встречал полицейский патруль.

"Такой необычный подход: давай быстренько попробуем на русский авось, может, что-то получится, может быть, сегодня все, кому положено заниматься безопасностью секретных объектов, находятся в состоянии неактивного действия на своих должностях и исполнении своих должностных обязанностей", — считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.

Подход, и правда, весьма необычный. Особенно если учесть два обстоятельства. Первое. О том, что именно рядом с Неноксой находится испытательный полигон и объекты оборонного назначение, американские военные точно знали и именно туда направлялись. По крайней мере, западные медиа и не думают это скрывать.

Второе. Наличие зон, закрытых для посещения иностранцами, — привычная практика десятков государств, в числе которых и США. Причем после окончания холодной войны на сохранении обязательных уведомлений перед посещением подобных мест настаивал именно Вашингтон.

"Я представляю, что было бы, если бы российский атташе заявил о том, что он едет в Лас-Вегас, а сам оказался бы в районе "Зоны 51" в Неваде. Хотя оттуда отправляются экскурсии, и чисто гипотетически такое можно представить. Но наверняка атташе был бы схвачен, началась бы самая настоящая шпиономания со всеми вытекающими последствиями", — отмечает политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Но заокеанские офицеры, видимо, люди забывчивые. Ведь ситуация, когда американские военные дипломаты, вооруженные фототехникой, пытаются проникнуть на российские закрытые объекты, увы, почти рутинная.

Вот и в этот раз им напомнили о действующих правилах, посадили на электричку и отправили восвояси. А во внешнеполитическом ведомстве еще и карту пообещали подарить, чтобы западные партнеры, направлявшиеся в Архангельск, а попавшие в Неноксу, не заплутали вновь.