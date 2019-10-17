Самолет принца Уильяма из-за грозы не смог сесть в Исламабаде

Самолет с британским принцем Уильямом и его супругой Кейт был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за грозы в столице Пакистана Исламабаде.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала британская газета Daily Mirror.

По данным таблоида, самолет королевских ВВС вылетел из аэропорта пакистанского города Лахор в Исламабад, но в течение часа не мог приземлиться в столице. По информации издания летчики дважды пытались посадить самолет, но каждый раз неудачно.

Позднее Уильям сообщил, что он и его жена в порядке, и пошутил, что это он был за штурвалом самолета.

Данный визит в Пакистан стал для их Высочеств первым официальным визитом. В столице страны принц и его супруга намеревались обсудить исторические и современные отношения между двумя государствами.