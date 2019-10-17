"Гром-2019" показал отработанность всех элементов ядерной триады России

213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, более 100 летательных аппаратов, 15 кораблей и 5 подлодок — ядерная триада России сегодня провела масштабные учения под руководством Владимира Путина. Крылатые и баллистические ракеты стартовали от Балтики до Камчатки, от Баренцева моря до Каспия, поражая мишени на полигонах за тысячи километров.

Президентский вертолет над Москвой-рекой держит курс на министерство обороны. Здесь у входа знаменитая скульптурная группа по мотивам фильма "Офицеры". Внутрь, в национальный центр управления заезжает лимузин "Аурус".

Верховный главнокомандующий поочередно здоровается с генералами и адмиралами — это и для них учения. И за общим столом руководит стратегическими ядерными манёврами "Гром 2019".

"Оценивается способность Вооруженных сил России решать задачи в вооруженном конфликте и ядерной войне, с реализацией комплексного высокоточного ядерного оружия и оружия на новых физических принципах", — доложил Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

Пока министр обороны докладывает, в воздух уже подняты стратегические бомбардировщики Ту-95 МС, в астраханской степи разворачиваются передвижные ракетные комплексы "Искандер", в Баренцево море выходит фрегат "Адмирал Горшков", а в Каспийское — малый ракетный корабль "Град Свияжск".

Двенадцать тысяч военных, и все они должны действовать, как единый механизм, без сбоев. Полная боевая готовность по всей стране. Пятнадцать военных судов. Двести тринадцать передвижных пусковых установок. Стреляют по одной общей команде из центра.

Поразительное взаимодействие всех составляющих российской ядерной триады. Практически одновременные залпы крылатыми ракетами "Калибр" — теоретически и на них ведь можно поставить любые боеголовки.

Со всех ракурсов — даже самых ближних, когда видеокамера сгорает, едва передав уникальные кадры.

Мощь чувствуется. Самое грозное оружие — из тех, что можно показывать — межконтинентальная ракета комплекса "Ярс" стартует сегодня с космодрома Плисецк. Та самая красная кнопка, которую без особой надобности не нажимают.

Широчайшая география. Вот баллистическую ракету "Синева" запускают с атомной подводной лодки "Северодвинск" из акватории Северного-Ледовитого океана.

А это запуск такой же "Синевы", но из акватории океана Тихого, с атомной подводной лодки "Рязань". На востоке страны давно уже ночь.

Пуски — высокоточные, и каждая ракета попала в цель — на полигонах на Камчатке, в Архангельской области и республике Коми. Реакция на возможную агрессию — а у России именно оборонная военная концепция — отработана до мелочей.