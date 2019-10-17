Андрей Рублев вышел в четвертьфинал "Кубка Кремля"

В Москве продолжается юбилейный 30-й розыгрыш "Кубка Кремля". Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира.

Во втором круге соревнований Андрей столкнулся с сопротивлением белорусского теннисиста Егора Герасимова. Рублев выиграл первую партию на тай-брейке 7:6 (7:3), вторую проиграл. Также на тай-брейке 6:7 (6:8). Но в третьем сете преимущество Андрея было очевидным 6:2.

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал в мужском одиночном разряде. Его соперником станет сербский теннисист Никола Милоевич.