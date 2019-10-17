Захарченко будет сидеть не 13, а 12,5 лет

Мосгорсуд снизил с 13 до 12,5 лет колонии наказание бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрию Захарченко за получение взятки и воспрепятствование правосудию, передает "Интерфакс".

При этом сам экс-полковник МВД в своем последнем слове сравнил себя с героем сериала "Игра престолов" Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника.

Подсудимый заявил, что "его судьба предрешена", несмотря на то, что его дело разбирает не средневековый, а современный суд.

Бывший сотрудник МВД, отвечавший в министерстве за борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвинили в нескольких случаях взяточничества.

При обыске у сестры полковника был найден денежный склад, который состоял из девяти миллиардов рублей в различной валюте. Происхождение данной суммы Захарченко объяснить не смог, уточняет РИА Новости.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы оправдал его по основному эпизоду обвинения — в получении взятки 800 тысяч долларов от ресторатора Мехди Дусса, приговорив его по двум другим эпизодам к 13 годам колонии, лишив звания полковника и оштрафовав на 118 миллионов рублей.