ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

США и Турция привержены поддержанию политического единства и территориальной целостности Сирии и выступают за урегулирование сирийского конфликта дипломатическим путем. Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров в Анкаре.

"Обе страны подтвердили свою приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии, а также политическому процессу под эгидой ООН, который направлен на прекращение конфликта в Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не думал, что все получится так быстро и так хорошо, передает ТАСС.

"Это великий день для США, это великий день для Турции, это великий день для наших партнеров", — сказал он, отметив под конец, что это великий день и для курдов, и для всей цивилизации.

По словам президента Турции, совместные усилия его страны и США будут способствовать установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока. "Еще больше жизней будет спасено, когда мы победим терроризм, который является заклятым врагом человечества", — сказал он.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что приветствует любые усилия по уменьшению напряженности.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов, которую она начала 9 октября, нанеся авиаудары по позициям курдских формирований.

Как заявил в эфире программы "Полный контакт" от 17 октября президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, в этой ситуации многие стороны решают свои задачи: Турция, Россия, Дамаск, Иран и США.

"Мы помогаем американцам уйти без потерь из региона, аккуратно собираемся в качестве военной полиции разграничивать сирийские войска и турецкие войска. Удар по курдам дал возможность Асаду вывести сирийские войска на территорию, куда он отродясь не вывел бы без большой войны.

А что касается Трампа, то, по словам эксперта, на сегодняшний момент у него одна задача – выйти в президенты на следующий срок. "Нет у него вообще никаких задач. Он работает на американского избирателя и на американских конгрессменов", — отметил он.

Трамп, как сказал Евгений Сатановский, уже давно понял то, что в конгрессе еще не поняли, ругаясь с ним: Сирия упущена, в Сирии Асада не свалить. Это даже поняли и саудовцы, и Эмираты, и Катар — все поняли, кроме конгресса США.