Екатерина. Самозванцы
Live

Тема:

Судьба Каталонии 43 минуты назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 октября 201900:34

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне продолжаются беспорядки. На улицах жгут мебель из уличных кафе и мусорные контейнеры. Пятница объявлена днем всеобщей забастовки.

Различные акции протеста проходят в Каталонии с понедельника. Они начались после того, как Верховный суд Испании вынес вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года: их приговорили к тюремным срокам до 13 лет. Во вторник и в среду демонстрации переросли в беспорядки.

На улицах сталкиваются и ультраправые, и антифашисты; идут столкновения с полицией. Много возгораний, пожарные работают в усиленном режиме. У молодежи в руках железные биты, деревянные палки с гвоздями.

В пятницу состоится всеобщая забастовка, может не работать наземный транспорт, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее по теме

Сейчас

00:13

"Парк де Пранс" де Сталя продан на аукционе за 20 миллионов евро

21:37

Росстат: реальные доходы россиян выросли

21:05

США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии

19:33

Лидеры ЕС одобрили соглашение по Brexit

18:36

Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

18:32

Москва парализована 9-балльными пробками

17:05

Подмосковные госслужащие будут работать из дома

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

ООН приветствовала договоренности между США и Турцией

1 час назад
"Гром-2019" показал отработанность всех элементов ядерной триады России

"Гром-2019" показал отработанность всех элементов ядерной триады России

4 часа назад
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит

3 часа назад

Трансляции

Вечер с Владимиром Соловьевым
11:15

XXIII Всемирный Русский Народный Собор
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
В Барселоне вновь начались беспорядки

В Барселоне вновь начались беспорядки

42 минуты назад
Дело "пьяного мальчика" передано для расследования в центральный аппарат СК

Дело "пьяного мальчика" передано для расследования в центральный аппарат СК

3 часа назад
В Москву пришло "пожилое бабье лето"

В Москву пришло "пожилое бабье лето"

3 часа назад
Российские керлингисты обыграли французов

Российские керлингисты обыграли французов

1 час назад
Трамп внес в Сенат кандидатуру Салливана для утверждения послом в Москве

Трамп внес в Сенат кандидатуру Салливана для утверждения послом в Москве

5 часов назад
Топ-10 самых богатых комиков

Топ-10 самых богатых комиков

11 часов назад
Американским дипломатам, "перепутавшим" Архангельск с Северодвинском, подарят карту

Американским дипломатам, "перепутавшим" Архангельск с Северодвинском, подарят карту

5 часов назад
Захарченко будет сидеть не 13, а 12,5 лет

Захарченко будет сидеть не 13, а 12,5 лет

2 часа назад
"Парк де Пранс" де Сталя продан на аукционе за 20 миллионов евро

"Парк де Пранс" де Сталя продан на аукционе за 20 миллионов евро

1 час назад
"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

"Били для дрессировки, жил в туалете": солагерник рассказал об убийце саратовской девочки

8 часов назад
Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

Бойтесь своих страхов: главная интрига сериала "Екатерина. Самозванцы"

7 часов назад
"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

"Театриум" приготовил зрителям оригинальную премьеру по произведению Булгакова

10 часов назад
Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

Романтическая сказка "Лёд 2": тизер-трейлер и тизер-постер

16.10.2019 15:55
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

14.10.2019 08:10
Подаренные Путиным кречеты вывезены из РФ законно

Подаренные Путиным кречеты вывезены из РФ законно

2 часа назад
От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

От парфюмерной до ресторана: что появится в "расстрельном доме" на Никольской

2 часа назад
Росстат: реальные доходы россиян выросли

Росстат: реальные доходы россиян выросли

3 часа назад
В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

В 98 лет умерла кубинская балерина Алисия Алонсо

3 часа назад
Барселона готовится к всеобщей забастовке

Барселона готовится к всеобщей забастовке

3 часа назад
Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

Очень дорогие, странные и полезные опции автомобилей

3 часа назад
Глав IT-компаний предложили сажать на 20 лет за враньё

Глав IT-компаний предложили сажать на 20 лет за враньё

3 часа назад
Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

Здесь талант превращается в профессию: Путина провели по мастерским ВГИКа

3 часа назад
Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

Саммит ЕС утвердил новые договоренности по Brexit

5 часов назад
В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер

В Курганской области пациенты отказались покидать туберкулезный диспансер

5 часов назад
Комиссия Госдумы нашла нарушения в работе "Медузы" и "Русской службы BBC"

Комиссия Госдумы нашла нарушения в работе "Медузы" и "Русской службы BBC"

5 часов назад
Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

Фигуранты дела "Нового величия" порезали руки в зале суда

6 часов назад
Toyota начнет выпускать микроавтомобиль размером с холодильник

Toyota начнет выпускать микроавтомобиль размером с холодильник

6 часов назад
Стало известно, какое место в квартире опасней всего. И это - не унитаз

Стало известно, какое место в квартире опасней всего. И это - не унитаз

6 часов назад
"ВКонтакте" тестирует новый дизайн приложения

"ВКонтакте" тестирует новый дизайн приложения

7 часов назад
Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

Модель с 14-м размером груди заявила, что Филипп Барон развел ее на деньги

7 часов назад
Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

Разгневанные пассажиры расправились с экоактивистами в лондонском метро

7 часов назад
Дом американской семьи затопило кровью животных

Дом американской семьи затопило кровью животных

8 часов назад
Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

Одна луковица из сотни: в Амстердаме раскрыли массовый обман туристов

8 часов назад
Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

Четырех фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" отпустили из СИЗО

8 часов назад
Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

Опубликованы первые изображения Skoda Octavia нового поколения

8 часов назад
У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

У Жигунова за долги отобрали квартиру и ищут, что еще отобрать

9 часов назад
ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

ФСБ: США предоставили России информацию о готовящихся терактах

9 часов назад
"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

"Скрывались на чужих дачах": сбежавших "Ромео и Джульетту" нашли в Брянской области

9 часов назад
Керчь: самый древний город России

Керчь: самый древний город России

11 часов назад
18 запоминающихся мемов по мультфильмам

18 запоминающихся мемов по мультфильмам

12 часов назад
Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

Звезда "Игры престолов" станет новым Нео в "Матрице 4"

12 часов назад
Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

Не успели отстегнуться: СК назвал причину гибели большинства пассажиров SSJ-100

13 часов назад
В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

В "Зарядье" выступит квартет Pago Libre

15.10.2019 10:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку