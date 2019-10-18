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18 октября 201906:51

Трамп рассказал про "общее тысячелетнее наследие" США и Италии

Трамп рассказал про "общее тысячелетнее наследие" США и Италии

Американские соцсети обсуждают итальянский след в истории США.

Виной тому слова Трампа на пресс-конференции с президентом Италии. Он отметил, что у США с этой страной общее тысячелетнее наследие со времен Древнего Рима, передает "Россия 24".

Комментаторы упражняются в иронии, дескать, сам Юлий Цезарь привез в Нью-Йорк рецепт салата со своим именем, другие — изображают Трампа в образе римского императора или просто пишут, что хорошо бы президенту США знать историю.

Защитники президента или его спичрайтеров поспешили напомнить, что речь шла об идеях права и демократии, но было поздно — эпидемия мемов продолжается.

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