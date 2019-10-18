В Якутии самолет выкатился за пределы ВПП, жертв нет

В Якутии самолет Ан-148 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Рейс авиакомпании "Ангара" выполнялся из Иркутска.

На борту самолета находились 61 пассажир и пять членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Самолет также не поврежден. Специалисты устанавливают причину произошедшего, передает "Россия 24".