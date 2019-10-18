Семен Варламов стал второй звездой матча "Виннипег" – "Айлендерс"

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс" Семен Варламов отразил 32 броска из 33-х в гостевом матче регулярного чемпионата против "Виннипег Джетс" и был признан второй звездой игры. "Островитяне" выиграли со счетом 3:1.

При этом россиянин пропустил на 13-й минуте, но больше не позволил сопернику взять свои ворота. У гостей два гола забил Барзэл и одна шайба на счету Бэйли. Варламов вместе с клубом одержал вторую победу в сезоне в четырех проведенных.