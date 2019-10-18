Андрей Василевский помог "Тампе" победить в Бостоне

Матчем в Бостоне между местными "Брюинз" и гостями из "Тампа-Бэй Лайтнинг" завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге. "Молнии" с трудом победили в серии буллитов (4:3), которую отлично провел их российский вратарь Андрей Василевский.

Голкипер "Тампы" приложил чуть больше усилий для победы, чем его земляк и одноклубник форвард Никита Кучеров, который на сей раз результативными действиями не отметился. У "Лайтнинг" забивали Пойнт, Жозеф и Шаттенкирк, у "Бостона" отличились Пастрняк (дважды) и Бержерон.