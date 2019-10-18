Погода на выходные: осень порадует теплом

Пониженное атмосферное давление на севере и обширный мощный антициклон на юге европейской части России обусловят поступление теплого влажного воздуха в центр Русской равнины в течение еще нескольких дней, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве ожидается сухая и тихая, временами солнечная погода с температурой днем до плюс 16 градусов, ночью не ниже 7-10 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге погода будет преимущественно облачной, местами пройдут небольшие дожди, днем 10-13 градусов.

На Русском Севере интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в субботу в западных регионах, в воскресенье – на востоке. В Мурманске в субботу около ноля, сильные осадки, в воскресенье до минус пяти градусов, без осадков, появится солнце. В Архангельске около ноля, в воскресенье – без осадков. В Сыктывкаре до плюс 6 градусов, в воскресенье – дождь со снегом.

В Черноземье, в антициклоне – тихо, солнечно и очень тепло. В Липецке и Белгороде 16-18 градусов тепла, в Воронеже — до плюс 20 градусов.

В Поволжье, в антициклоне, будет сухо и солнечно. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле и Казани 7-9 градусов тепла. В Пензе, Саратове и Самаре до плюс 13 градусов, а в Волгограде – до плюс 22.

На юге России ожидается теплая, солнечная, сухая погода. В Крыму воздух прогреется до 24-26 градусов, в Ростове-на-Дону – до плюс 21, в Краснодаре и Сочи – до 26 градусов. На Урале, в холодном антициклоне, днем будет солнечно, по ночам – морозно. В Екатеринбурге и Челябинске днем до минус 2 градусов, ночью – от минус 6 до минус 10 градусов. В Западной Сибири тоже будет по-зимнему холодно. В Омске и Новосибирске, без существенных осадков, днем до минус двух градусов, ночью – до минус 8.

На юге Дальнего Востока в гребне антициклона будет тихо и солнечно. В Хабаровске и Владивостоке 12 – 14 градусов тепла.