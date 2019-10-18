Шахматы. Витюгов, Грищук и Алексеенко среди лидеров FIDE Grand Swiss

На американском острове Мэн продолжается крупный шахматный турнир FIDE Grand Swiss, в котором принимают участие большинство ведущих гроссмейстеров мира. Он проводится по швейцарской системе. В числе лидеров идут россияне Никита Витюгов, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.

Грищук накануне поделил очки с итальянским американцем Фабиано Каруаной, Алексеенко сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном, а Витюгов – с испанцем Антоном Гуйарро Давидом.

Вничью сыграли друг с другом россияне Сергей Карякин и Владимир Федосеев, многократный чемпион России Петр Свидлер поделил очки с Рустамом Касымджановым из Узбекистана. Максим Матлаков добился ничьей черными в партии с Владимиром Акопяном из Армении.

В таблице лидируют Каруана и Левон Аронян из Армении, набравшие по 5,5 очков. Грищук, Витюгов, Алексеенко, Карлсен идут в группе шахматистов, у которых по 5 очков. Карякин, Федосеев, еще один наш соотечественник Алексей Дреев набрали по 4,5 очка. У Свидлера, Матлакова, россиян Евгения Найера, Алексея Сараны и Александра Рахманова – по 4 турнирных балла.