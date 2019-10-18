Одна из самых крупных кошек на планете обитает в Приморье

В Приморском сафари-парке живет одна из самых крупных кошек в мире. Это детёныш льва и лигрицы называется лилигр по кличке Благ. Выглядит он как огромный лев с редкой гривой.

Как напоминает ГТРК "Амур", кошка родилась в 2012 году в селе Тамбовка, когда там гастролировал передвижной зоопарк. Тогда был зафиксирован первый в истории случай рождения тройни. Им дали имена Амур, Благ и Тамбина. Оказалось, что котята относятся к породе лилигр, так как рождены от африканского льва и не тигрицы, а лигрицы.

Считается, что лигры — одни из самых крупных представителей семейства кошачьих. Их длина может достигать четырех метров, а вес до 450 килограмм. В дикой природе они не встречаются. Благ сейчас живёт в Приморском сафари-парке, а его брат и сестра остались в передвижном зоопарке.