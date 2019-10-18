Турция вновь обстреливает Сирию

Турецкие вооруженные силы возобновили атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение о прекращении огня с США.

В городе Рас-эль-Айн слышна стрельба, виден дым от обстрела над несколькими городскими кварталами. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на курдские источники. Власти Турции пока не комментируют эту информацию, передает ТАСС.

Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс", в районе города Эт-Телль-эль-Абьяд, также расположенного неподалеку от турецкой границы, тихо.

9 октября Турция начала операцию "Источник мира" против курдов. Ее целью является создание буферной зоны, куда должны вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября США и Турция договорились приостановить операцию на 120 часов, чтобы курды отвели свои силы из пограничной зоны. Президент США Дональд Трамп назвал итоги переговоров Пенса и Эрдогана великим достижением и заявил, что президент Турции – его друг.